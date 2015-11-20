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مراسلون بلا حدود: مقتل 13 صحفيا على أيدي تنظيم الدولة

20/11/2015

أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم الدولةالإسلامية ـ أرشيف

قالت منظمة "مراسلون بلا حدود" في  برلين اليوم (الجمعة) إن نحو 48 صحفيا اختطفوا منذ سيطرة تنظيم  الدولة الإسلامية على مدينة الموصل العراقية. 

وأضافت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان أن 13 منهم قتلوا، في حين تم  تحرير 25 بينما لا يزال هناك 10 في قبضة تنظيم الدولة.

وسيطر الجهاديون على المدينة الواقعة شمالي العراق في العاشر من  يونيو/ حزيران 2014، وفي اليوم نفسه، احتل تنظيم الدولة مباني ثماني محطات  تلفزيون وإذاعة وصادر المعدات التقنية للصحفيين.

وأوضحت المنظمة أنه "منذ ذلك الحين، لم تكن هناك أية تغطية لوسائل الإعلام المستقلة من الموصل".

وأشارت إلى أنه "من خلال عمليات المصادرة تلك يمتلك تنظيم الدولة الآن معدات بث حديثة تستخدمها في قنوات دعايتها: دابق والبيان إف إم".

وتعتمد الأرقام على تقرير مشترك صادر عن منظمة "مراسلون بلا حدود" وشريكتها العراقية "مرصد الحريات الصحفية".

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