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لاتريبون دو جنيف: المدنيون ضحايا للقصف الفرنسي في سوريا

20/11/2015
منازل سورية هدمها القصف ـ رويترز

قالت صحيفة "لا تريبون دو جنيف" السويسرية في تعليق لها عن تكثيف الضربات الجوية الفرنسية على مدينة الرقة، إن المدنيين السوريين في الرقة، كانوا ضحايا تنظيم الدولة الإسلامية والآن أصبحوا ضحايا قصف فرنسا للمدينة في إطار الحرب على التنظيم.

وأضافت الصحيفة أن المدنيين الذين لم يتمكنوا من الهجرة أو النزوح خارج مدينة الرقة وتحولت حياتهم إلى جحيم، فالمدينة تـُهدم على رؤوسهم في صمت مُطبـِق.

وأشارت الصحيفة إلى أن المعاناة المضاعفة للمدنيين بدأت بعد تبني التنظيم إسقاط الطائرة الروسية في سيناء وزادت بعد عمليات باريس الأخيرة.

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