فيديو.. تظاهرات مصرية رافضة للانقلاب في جمعة "الثورة تجمعنا"

خرجت تظاهرات رافضة للانقلاب العسكري في عدة محافظات مصرية في جمعة "الثورة تجمعنا" والتي دعا إليها التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب.

و كان التحالف قد قال في بيان على صفحته الرسمية على الفيس بوك متحدثا عن ذكرى محمد محمود "إننا في ذكرى محمد محمود نجدد العهد لشهدائنا الأبرار أننا لم ولن ننساهم، وأن ساعة القصاص لهم قد اقتربت، وأن دماءهم لن تذهب هباء، وأننا على طريقهم ضد حكم العسكر سائرون ومضحون بأرواحنا ودمائنا وأموالنا وأوقاتنا، وها هي قوافل الشهداء تلحق بهم يوما بعد يوم وخاصة منذ الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو 2013، لتؤكد أنه لن يضيع حق وراءه مطالب، ولتثبت لطغمة العسكر أن بقاءهم في السلطة أمر مستحيل" على حد وصف البيان.

وخرجت التظاهرات بمحافظات القاهرة و الجيزة و الإسكندرية و الشرقية و المنوفية و غيرها ، حيث نددت التظاهرات بالانقلاب و بما وصفوه جرائمه في حق الشعب المصري ففي الشرقية نظم التحالف الوطني لدعم الشرعية بديرب نجم بمشاركة حركتي شباب ونساء ضد الانقلاب مسيرة صباحية انطلقت من شارع المستوصف وطافت عدة شوارع رئيسية في المدينة منددة بانقلاب العسكر وانتخاباته التي قاطعها الشعب كما طالبوا بالإفراج عن المعتقلين .

و في أبو حماد بالشرقية كذلك انطلقت تظاهرة من أمام كوبرى الممر لتطوف شوارع وأحياء المدينة وسط مشاركة شعبية وشبابية كبيرة وتفاعل ملحوظ من أهالي المدينة ضمن فعاليات جمعة "الثورة تجمعنا" .

كما نظم التحالف الوطني لدعم الشرعية بفاقوس سلسلة بشريه صباح اليوم تحولت إلى مسيرة على طريق فاقوس الصالحية الجديدة ونددوا خلالها بجرائم العسكر رافعين إشارات رابعة وصور الرئيس المعزول محمد مرسي وصور "الشهداء" والمعتقلين مطالبين بالقصاص.

و في الحسينية نظم التحالف الوطني لدعم الشرعية سلاسل بشريه ومسيرة على طريق الحسينية – صان الحجر نددوا فيها بجرائم العسكر ضد الشعب المصري ورفع المشاركون صور الرئيس المعزول محمد مرسي وأعلام مصر وشارات رابعة العدوية .

و في الدقهلية نظم تحالف دعم الشرعية بقرية كوم النور التابعة لمركز ميت غمر سلسلة بشرية رافضة لحكم العسكر ومنددة بانتخابات ما وصفوه ببرلمان الدم ، حيث رفعوا خلالها شارات رابعة وصور الدكتور محمد مرسى مطالبين بعودة الشرعية والحرية لكل المعتقلين والقصاص لدماء الشهداء وداعمين لأهل فلسطين في انتفاضتهم الثالثة.