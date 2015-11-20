فيديو.. بيان منسوب لشورى الإخوان يعمق الأزمة داخل الجماعة

قال محمد سودان رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة إن التضارب في البيانات باسم جماعة الإخوان المسلمين يزعج الكثيرين، مؤكدا أن نهج الجماعة منذ نشأتها هو السلمية، فمن ارتضى غير ذلك فهو وشأنه، ولا يكون تحت عباءة الإخوان المسلمين.

وأكد "سودان" خلال مداخلة هاتفية مع "النافذة المسائية" على شاشة الجزيرة مباشر صحة إصدار مجلس شورى الإخوان بيانا اليوم يؤكد التزام الجماعة الخط المستقيم ونهج النضال السلمي للجماعة، موضحا أن هذا البيان موقع من نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ببريطانيا "إبراهيم منير".

بينما نفى "عصام تليمة" عضو مجلس شورى الإخوان المسلمين في تركيا علمه بأي بيان أصدرته الجماعة مؤخرا، مضيفا أنه لم يصله أي بيان عن طريق رسمي.

وأضاف "تليمة" أن المسالة الآن في شرعية من أصدر هذا البيان، فهو لا يعبر عن جل جماعة الإخوان، وإذا أصدره أي عضو بها فهو يعبر عن وجهة نظره فقط.

كما أَوضح "تليمة" أنه لا يوجد داخل جماعة الإخوان خلاف استراتيجي سواء داخل أو خارج مصر، ولا يوجد أحد يدعو إلى العنف، مشيرا إلى أنه كلما اقتربت موجة ثورية جديدة تبرز خلافات لا أساس لها من الصحة.

وفي السياق نفسه قال "د.خليل العناني" أستاذ العلوم السياسية بمعهد الدوحة للدراسات، إنه يفترض أن تكون جماعة الإخوان المسلمين على قدر كبير من المسؤولية، وهذا القدر ليس موجودا الآن، موضحا أن حجم الخلافات والانقسامات داخل الجماعة على مستوى الرؤية والقيادات كبير جدا.

وأشار "العناني" إلى أن هناك محاولات من قوى إقليمية وعالمية للربط بين جماعة الإخوان وبين جماعات العنف، باستغلال بعض الحوادث التي تقع في مصر.

وكان بيان منسوب لمجلس شورى الإخوان أكد التزام الجماعة بالخط المستقيم والنهج السلمي للجماعة.

فيما أشارت جماعة الإخوان المسلمين على موقعها الرسمي إلى أن بياناتها الرسمية وقراراتها ورسائلها تصدر من المنافذ الرسمية للجماعة فقط، وهي موقع "إخوان أون لاين" والصفحة الرسمية للجماعة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" والحسابات الرسمية للمتحدث الإعلامي للجماعة.

كما أهابت الجماعة بوسائل الإعلام أن تتحري الدقة فيما تنسبه إلى الجماعة ومؤسساتها، خصوصا وأن هذه الأخبار المكذوبة تسيء لوسيلة الإعلام التي تنشرها وتشكك في مصداقيتها أمام الجمهور.