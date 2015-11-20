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فيديو .. إطلاق باندا في محمية طبيعية ضمن برنامج بحثي بالصين

19/11/2015

قامت السلطات الصينية بإطلاق سراح باندا تبلغ من العمر عامين في محمية طبيعية بمقاطعة شيميان.

الباندا الأنثى تعد المرشحة الخامسة في برنامج حكومي لإرسال حيوانات جرى تربيتها صناعيا إلى الحياة البرية مرة أخرى.

وبحسب السلطات الصينية فإن الباندا خضعت لبرنامج تكيف مع الحياة البرية قبل إطلاق سراحها حتى أصبحت جاهزة للحصول على الطعام والمياه بنفسها، لتتمكن من البقاء على قيد الحياة.

يذكر أن حيوانات الباندا العملاقة تعيش في جنوب ووسط الصين وهي مصنفة ضمن الحيوانات المهددة بالانقراض ولتجنب ذلك وحماية الباندا، بدأ الصينيون في إجراء عمليات تخصيب اصطناعي لزيادة عدد المواليد.

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