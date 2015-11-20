فرنسيون و أتراك و صينيون بين الرهائن بمالي و مقتل 3 منهم

قوات خاصة مالية "الفرنسية"

قالت صحيفة لوموند نقلا عن وزير الأمن في مالي إن ثلاثة رهائن على الأقل قد قتلوا في الهجوم على الفندق بالعاصمة المالية ، كما قال مصدر دبلوماسي فرنسي إن قوات مالي الخاصة وصلت إلى الفندق و إن بلاده تقدم مساعدات لوجيستية ومخابراتية .



من ناحية أخرى قال مصدر أمني كبير في مالي إن المسلحين الذين اقتحموا فندق راديسون بلو في العاصمة باماكو كانوا يكبرون وهم يطلقون النار.وأضاف أن اثنين على الأقل من حراس الأمن أصيبا.

جدير بالذكر أن مسلحين احتجزوا فجر اليوم نحو مئة وسبعين رهينة داخل الفندق، وأكدت مصادر في الرئاسة الفرنسية أن هناك فرنسيين بين الرهائن، كما أكدت شركة الخطوط الجوية التركية أن ستة من موظفيها ضمن المحتجزين،، وأشارت وكالة الأنباء الصينية أن بينهم أيضاً سياحاً صينيين.