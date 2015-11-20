البث الحي
منوعات

فرنسيون و أتراك و صينيون بين الرهائن بمالي و مقتل 3 منهم

20/11/2015
قوات خاصة مالية "الفرنسية"

قالت صحيفة لوموند نقلا عن وزير الأمن في مالي إن  ثلاثة رهائن على الأقل قد قتلوا في الهجوم على الفندق بالعاصمة المالية ، كما قال مصدر دبلوماسي فرنسي إن قوات مالي الخاصة وصلت إلى الفندق و إن بلاده تقدم  مساعدات لوجيستية ومخابراتية .

من ناحية أخرى قال مصدر أمني كبير في مالي إن المسلحين الذين اقتحموا فندق راديسون بلو في العاصمة باماكو كانوا يكبرون وهم يطلقون النار.وأضاف أن اثنين على الأقل من حراس الأمن أصيبا.

جدير بالذكر أن مسلحين احتجزوا فجر اليوم نحو مئة وسبعين رهينة داخل الفندق، وأكدت مصادر في الرئاسة الفرنسية أن هناك فرنسيين بين الرهائن، كما أكدت شركة الخطوط الجوية التركية أن ستة من موظفيها ضمن المحتجزين،، وأشارت وكالة الأنباء الصينية  أن بينهم أيضاً سياحاً صينيين.

 

المزيد من منوعات

النواب الأمريكي يلغي تجريم القنب الهندي

نبتة القنب الهندي (رويترز)

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

الإخوان ترد على سيناتور أمريكي قدّم مشروع قانون يطالب بتصنيف الجماعة "إرهابية"

إبراهيم منير نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين (الجزيرة)