فابيوس: القتال ضد تغير المناخ والإرهاب هما التحدي الأكبر

وزير الخارجية الفرنسي _ فابيوس

قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إن القتال ضد تغير المناخ والإرهاب هما التحدي الأكبر في القرن ال21, مشيرا إلى أن دولة الهند تلعب دورا بارزا في النقاشات الجارية حول مشكلة المناخ.

وأضاف فابيوس خلال مؤتمر صحي مشترك بينه وبين وزير البيئة الهندي براكاش جافا ديكار عقد في مدينة نيو دلهي , أن الهند ستقدم حلولا للعديد من قضايا المناخ , كما أنها لا تزال في مقدمة الدول التي تواجه مشكلته.

وأوضح الوزير أنه يتم التواصل مع سفارة بلاده في مالي لمتابعة واقعة احتجاز فرنسيين في فندق باماكو, مشيرا إلى أنه لا يمكن التفاوض مع من قتلوا الأبرياء ويتم محارباتهم دوليا ومحليا على حد قولة .

من جانبه قال وزير البيئة الهندي براكاش جافا ديكار, إن بلاده ستروج لتحالف الطاقة الشمسية الذي يوفر 100 ألف جيجا وات من الكهرباء لخفض سعر التكلفة على المستهلك من خلال مؤتمر قمة المناخ القادم, مشيرا إلى أن الهند لديها العديد من المبا دارات لمحاولة إيجاد أرضية جديدة لإنقاذ الكرة الأرضية من مشكلة المناخ والاحتباس الحراري .

وأبدى وزير البيئة الهندي استعداد بلاده في مشاركة أي دولة لمحاربة الإرهاب والتصدي لهجماته .