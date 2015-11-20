غوغل تتيح إجراء المحادثات في"Hangouts " دون إنشاء حساب

أطقلت غوغل تحديثا جديدا، لخدمتها لمكالمات الفيديو والمحادثات الفورية "هانج آوتس" Hangouts، يتيح انضمام أي شخص للمحادثة حتى من لا يمتلكون حسابا من غوغل.

وفي السابق احتاج المُستخدم لتسجيل الدخول بحساب غوغل للاستفادة من خدمة المحادثات الفورية ومكالمات الفيديو. لكن التحديث الجديد سهل هذه العملية، فأصبح بالإمكان دعوة أي شخص من خلال بريده الإلكتروني، والذي بدوره يحتاج إلى كتابة اسمه فقط لينضم للمحادثة.

ومنحت غوغل مدير المحادثة صلاحيات للتحكم بالمستخدمين بشكل عام، والمستخدمين من دون حساب بشكل خاص، حيث يمكن منعهم من المشاركة صوتيا أو كتابيا في المحادثة، مع إمكانية إخراجهم منها في أي وقت للحفاظ على الخصوصية.

ونشرت غوغل تدوينة على موقعها الرسمي، قالت فيها إن الانضمام إلى محادثات "هانج آوتس" أصبح أسهل، ولا يجب أن تسبقه الكثير من الخطوات.

وأضافت أنه الآن يمكن دعوة أي شخص لينضم للمحادثة من دون الحاجة إلى تسجيل حساب في جوجل، بل كل ما يحتاجه هو كتابة اسمه فقط.

وبهذا التحديث الجديد تسير غوغل على خُطى مايكروسوفت التي سبق وأن أتاحت في شهر أكتوبر/تشرين الأول المنقضي إمكانية الانضمام إلى المُكالمات أو المحادثات في "سكايب" من دون الحاجة إلى تسجيل الدخول باستخدام حساب.