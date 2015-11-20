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صلاح: الهجوم على الحركة تمهيد لسياسة ترحيل الفلسطينيين

20/11/2015

قال الشيخ رائد صلاح  رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني  إن الهجوم على الحركة هو حملة عدوانية على الداخل وتمهيد لسياسة ترحيل الفلسطينيين من أماكنهم , مشيرا إلى أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين  نيتانياهو  تتهم الإسلام بالعدوانية  وليس القدس أو الحركة الإسلامية فقط.

 وأضاف صلاح خلال خطبة الجمعة من مسجد أم الفحم , أن الجرائم التي ارتكبها الاحتلال في معظم المناطق الفلسطينية  ويستبيح لنفسه تنفيذ حكم الإعدام فيها يؤكد  أن الاحتلال  والمؤسسات الإسرائيلية  تعلن الحرب على الإسلام والمسلمين . 

 وأوضح أن إعلان الاحتلال حظر الحركة الإسلامية  لا يوقفها عن دورها في الدفاع عن القدس  والمسجد الأقصى , مشير إلى أن الحركة ستبقى في مقدمة مسيرة أمة الإسلام والعالم العربي , كما ستبقى صامدة في وجه العدو.

المصدر : الجزيرة مباشر
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