صلاح: الهجوم على الحركة تمهيد لسياسة ترحيل الفلسطينيين

قال الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني إن الهجوم على الحركة هو حملة عدوانية على الداخل وتمهيد لسياسة ترحيل الفلسطينيين من أماكنهم , مشيرا إلى أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نيتانياهو تتهم الإسلام بالعدوانية وليس القدس أو الحركة الإسلامية فقط.

وأضاف صلاح خلال خطبة الجمعة من مسجد أم الفحم , أن الجرائم التي ارتكبها الاحتلال في معظم المناطق الفلسطينية ويستبيح لنفسه تنفيذ حكم الإعدام فيها يؤكد أن الاحتلال والمؤسسات الإسرائيلية تعلن الحرب على الإسلام والمسلمين .

وأوضح أن إعلان الاحتلال حظر الحركة الإسلامية لا يوقفها عن دورها في الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى , مشير إلى أن الحركة ستبقى في مقدمة مسيرة أمة الإسلام والعالم العربي , كما ستبقى صامدة في وجه العدو.