دراسة : وجبة الإفطار تساعد على التفوق الدراسي

تناول وجبة الإفطار تساعد على التفوق الدرا سي

أجرى خبراء التغذية في بريطانيا دراسة عن العلاقة بين تناول التلميذ وجبة الإفطار، ومستوى نجاحه في الدراسة، وتوصلوا إلى وجود علاقة إيجابية بين تناول وجبة الإفطار ومستوى النجاح في المدرسة.

وبينت الدراسة أن التلاميذ الذين يتناولون وجبة الإفطار بانتظام كان مستوى نجاحهم ضعف مستوى نجاح الآخرين.

يشار إلى أن الدراسة أجريت على خمسة آلاف تلميذ، من عمر(9 – 11 سنة)، يدرسون في 100 مدرسة ابتدائية بريطانية.

وشملت الدراسة أسئلة للتلاميذ حول الوجبات التي يتناولونها وخاصة وجبة الإفطار، والمواد الغذائية التي تحتويها، وبعد جمع هذه المعلومات، ومضي 6-18 شهرًا، تابع الخبراء التغيرات التي حدثت في مستوى نجاح التلاميذ، فأثبتت العلاقة المباشرة بين تناول وجبة الإفطار، والنجاح المدرسي.