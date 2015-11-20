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تحذير: كثرة النوم أيام العطلات ضار بالصحة!

20/11/2015

عدم انتظام ساعات النوم يؤثر سلبيا على الصحة

قال علماء أمريكيون إن النوم كثيرا خلال أيام العطلات، لتعويض النقصان في النوم خلال أيام العمل، يُعتقد أنه يزيد من مخاطر تطور السكري وأمراض القلب والأوعية.

وقد ثبت علميا أن الأشخاص الذين يعملون في أوقات دوام يومي مختلفة يواجهون أمراضا يتسبب بها التغير المستمر في إيقاعهم الحيوي. وذلك بالمقارنة مع أولئك الأشخاص الذين يعملون في أوقات معينة من الدوام بشكل مستمر.

في إطار البحث الأخير راقب العلماء الحالة الصحية لأشخاص من أعمار متوسطة استيقظوا في ساعات مختلفة صباحا. وتبين أثناء تحليل دمهم أنه يحتوي على نسبة زائدة من الشحوم وعلى نسبة منخفضة من العنصر الذي يخفض كمية السكر في الدم.

وتعتبر هذه الدراسة هي الأولى التي أظهرت مخاطر الإفراط في النوم للذين يعملون في أوقات دوام مختلفة ولا يستطيعون أن يشبعوا من النوم.

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