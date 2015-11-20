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بعد ثلاثين عاما: أمريكا تفرج عن جاسوس إسرائيلي

20/11/2015

الجاسوس الإسرائيلي – جوناثان بولارد

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" إنه تم الافراج (الجمعة) عن الجاسوس الإسرائيلي "جوناثان بولارد" بعد ثلاثين عاما من اعتقاله بتهمة التجسس على أمريكا لصالح إسرائيل. 

وأعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن ترحيب بلاده بالإفراج عن "بولارد" وهو المحلل السابق بالبحرية الأمريكية، وقد صدر بحقه حكم بالسجن مدى الحياة في العام 1987 لإدانته بنقل معلومات سرية لإسرائيل. 

ويقول" بولارد" الذي يبلغ حاليا 61 عاما إنه يرغب في الهجرة لإسرائيل – التي حصل على جنسيتها خلال فترة سجنه – حيث تعيش زوجته الثانية، وحيث يتوقع الحصول على دعم مالي كبير من الحكومة الإسرائيلية التي ضغطت بشده على الولايات المتحدة من أجل إطلاق سراحه.

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