بعد إعلان خلوها من الفيروس، تسجيل اصابة بالايبولا في ليبيريا

اكتشاف حالة إصابة جديدة بالإيبولا في ليبيريا

قال مسؤول بالأمم المتحدة (الجمعة) إنه تم اكتشاف حالة اصابة جديدة بالايبولا لطفل يبلغ عشر سنوات في ليبيريا التي أعلنت في الثالث من الشهر الجاري خلوها من فيروس المرض .

وتشير احصاءات الأمم المتحدة إلى أن اكتشاف هذه الحالة يمثل انتكاسة لليبيريا التي شهدت ظهور أكثر من 10600 حالة اصابة ووفاة 4808 أشخاص بالايبولا منذ بدء الاعلان عن ظهور المرض في مارس آذار من عام 2014 .

وقتل الفيروس نحو 1300 شخص في غينيا وسيراليون ولبيريا لكن سيراليون أعلنت في السابع من الشهر الجاري خلوها من الفيروس فيما بدأت غينيا العد التنازلي لإعلان القضاء على المرض.

ويتعيّن على المناطق المنكوبة بالإيبولا أن تقضي 42 يوما دون تسجيل أي حالة جديدة بهذه الحمى النزفية على الرغم من فرض منظمة الصحة العالمية 90 يوما إضافية لرصد أي حالات إصابة جديدة بالمرض بعد ظهور حالات ثم انتهاؤها ومن ثم إعلان خلو ليبيريا من الوباء .

ويقول أطباء متخصصون في الإيبولا إن حالات عودة المرض للظهور قد تسجل لدى عشرة في المئة من المرضى الذين تماثلوا للشفاء. وقد يطيل العجز عن إيجاد تفسير لعودة ظهور الفيروس وتأكيد ذلك أمد جهود مكافحة الوباء لعام ثالث.