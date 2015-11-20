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بالصور .. اكتشاف مقبرة صينية يعود تاريخها إلى 2300 سنة

20/11/2015
صورة جوية للمقبرة المكتشفة

اكتشف علماء آثار صينيون مقبرة صينية يرجع تاريخها إلى 2300 سنة، حيث احتوت المقبرة على لعبة أثرية غامضة لم يتم اللعب بها قرابة 1500 سنة.

ووفقا لموقع discovery احتوت المقبرة على العديد من الكنوز التي نهبت بشكل كبير، حيث كان يتواجد بجانب هذه اللعبة الغامضة، لعب مصنوعة من سن الحيوانات، بالإضافة إلى 21 لعبة مستطيلة الشكل.

كما اكتشف العلماء هيكلاً عظميًا ربما يكون لأحد لصوص القبور، حيث كان بجانبه رمح، وتوقعوا أن اللصوص قتلوه قبل أن يغادروا المقبرة.

وقال أحد أعضاء فريق البحث العلمي في الصين إن من المرجح أن هذه اللعبة تسمى "بو"، مشيرًا إلى أنه لا يعلم شيئًا يوضح الطريقة التي كانت تستخدم للعب بها

وأضاف فريق البحث، أن القبر بداخله سلالم كبيرة تؤدى إلى غرف عديدة للدفن، ويعتقد علماء الآثار أن هذه المقبرة بنيت لدفن الأرستقراطيين من ولاية تشى.

جدير بالذكر، أن علماء الآثار عثروا على 26 حفرة في مقابر اللصوص الذين حاولوا سرقة هذه القبور وأكد علماء الآثار من خلال اطلاعهم على الكتب والوثائق أن هذا القبر كان يخضع لحراسة شديدة تابعة لإمبراطور ولاية تشى.

 

 

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