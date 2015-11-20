المنظمة العربية لحقوق الإنسان تدين الاختفاء القسري بمصر

الاختفاء القسري

قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن السلطات المصرية تمارس الاختفاء القسري بشكل منهجي ضد معارضيها .



حيث رصدت المنظمة تعرض اثنين وأربعين شخصا على الأقل للاختفاء القسري خلال الشهور الثلاث الأخيرة معظمهم من أسر معارضين للنظام، بينهم طفل.



وأضاف بيان صادر عن المنظمة أن بعض حالات الإخفاء تحدث عقب قرارات قضائية بإخلاء سبيل معارضين للنظام أو بعد حصولهم على أحكام براءة أو إنهاء مدة عقوبتهم.



وقال البيان إن القضاء المصري بات في معظمه أداة طيعة للقمع في يد النظام، وفي الحالات التي التزم فيها بمعايير المحاكمات العادلة أهدرت السلطات قراراته وأحكامه.



وطالبت المنظمة المقرر الخاص في حالات الاختفاء القسري في الأمم المتحدة التحرك لكشف مصير المختفين في مصر.