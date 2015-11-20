الكويت .. القبض على خلية "إرهابية" من عدة جنسيات

صورة للذخائر التي ضبطت مع الخلية المقبوض عليها

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية القبض على أعضاء شبكة من جنسيات مختلفة بتهمة انضمامهم لتنظيم الدولة وتمويله.



وتضم الشبكة لبنانيا ومصريا وخمسة سوريين وأسترالييـَن ومواطنا كويتيا.

وأضافت الوزارة في بيان أن الشبكة تزود التنظيم بصواريخ وأسلحة وأموال، وأكدت إلقاء القبض على الرأس المدبر وعدد من أعضاء الخلية.

وقالت الداخلية الكويتية إن اعترافات الموقوفين كشفت وجود أربعة أعضاء آخرين في الشبكة موجودين في الخارج.

من جهته، قال العميد عادل الحشاش، مدير العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية الكويتية, إن أعضاء المجموعة المقبوضَ عليهم كانوا يخططون لتنفيذ جزء من العمليات داخل الكويت وجزء أكبر خارجها.



وأضاف الحشاش أن أعضاء الخلية كانوا يحولون التبرعات والمساعدات التي يحصلون عليها داخل الكويت في إطار التضامن مع الشعب السوري لشراء أسلحة وذخائر تحول إلى مناطق يسيطر عليها تنظيم الدولة داخل سوريا.