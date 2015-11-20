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الطلحاوي: إذا كان السلطان ظالما فلا ينبغي الصبر عليه

20/11/2015

قال الشيخ جعفر الطحاوي عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين إن الحديث عن الصبر ذو شجون, مشيرا إلى أن كلمة صبر تدل على ثلاثة أشياء هي (الحبس – أعلي الشيء – الحجر الصلب ) لما تحمله الكلمة من معاني صلبة وقاسية.

 وأضاف الطلحاوي خلال مشاركته في برنامج "ساعة صباح "على شاشة الجزيرة مباشر أن الصبر عند الفقهاء هو الثبات  على أحكام  الكتاب والسنة.

وأوضح عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين, أن التدين الصحيح والنابع من القلب يأتي نتيجة للصبر, مضيفا عندما يعتدى على مال الإنسان  أو عرضه لا يجوز الصبر ولكن عليه الجهاد أمام المعتدي على ماله وعرضه.

وقال إن صبر الزوج على زوجته وصبر الزوجة على زوجها  ليس له حدود, لما بينهما  من مودة ورحمة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر .

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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