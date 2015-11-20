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الشرطة الفرنسية تدهم مسجدا و تشدد الحراسة على شبكات المياه

20/11/2015

دهمت الشرطة الفرنسية مسجد السنة في مدينة "بريست"، غربي فرنسا، وطوقت الحي الذي يوجد فيه المسجد. وقررت السلطات تعزيز حراسة مصادر الماء وشبكة المياه الصالحة للشرب، تحسباً لأي عملية إرهابية قد تقوم بتسميم الماء بمواد كيماوية.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي/ مانويل فالس/ كشف أنه تم تنفيذ نحو ستمئة عملية دهم منذ وقوع هجمات باريس.

وقال إنه إذا لم تتحمل الدول الأوروبية مسؤوليتها على حدودها، فإن كل منظومة "شنغن" سيعاد النظر فيها. وقد أمر الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، خلال اجتماع لمجلس الدفاع المصغر، بتكثيف العمليات العسكرية ضد تنظيم الدولة في سوريا والعراق.

و في بلجيكا، أعلنت النيابة العامة اعتقال تسعة أشخاص في العاصمة، بروكسل. وتقول النيابة إن التحقيق مع المعتقلين يركز على مدى صلتهم بشخص يدعى بلال حدفي، يـُشتبه بضلوعه في هجمات باريس.

* مرفق فيديو ارشيفي لعمليات دهم فرنسية في اعقاب هجمات باريس

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