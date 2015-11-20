الخارجية المصرية تنفي تعرض السودانيين في مصر للمعاملة السيئة

سامح شكري وزير الخارجية المصري

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أنه لا يوجد أي تمييز أو معاملة سيئة تجاه السودانيين في مصر؛ وقال، خلال استقباله السفير السوداني في القاهرة، إن أي إجراءات تتعلق بمخالفات قانونية يتساوى فيها المصري والسوداني أمام القانون.

وطلب الوزير إبلاغ وزارة الخارجية بأي حالات يتعرض فيها السودانيون لمضايقات أو إجراءات متشددة، للتحقق منها على الفور.

وأكد شكري أن أبواب وزارة الخارجية مفتوحة لاستقبال سفير السودان والاستماع إلى أي مشاكل لديه على اعتبار أن هذا الأسلوب الطبيعي والأمثل للحوار بين الأشقاء .

وكانت سفارة السودان في القاهرة قد قالت إن الحملات الخاصة بتفتيش السودانيين واحتجازهم قد تزايدت بشكل ملحوظ، مضيفة أن البلاغات والمعلومات التي تصل للسفارة بتعرض السودانيين الموجودين في مصر -وخاصة في القاهرة- إلى معاملة سيئة من قبل سلطات الشرطة والأمن الوطني، قد ارتفعت.

وزادت السفارة -في مذكرة لها لوزارة الخارجية المصرية في الـ12 من الشهر الجاري، تلقت الجزيرة نت نسخة منها- أن "ما يحدث أمرا غير مقبول بالنظر للعلاقات التي تربط البلدين والاتفاقيات المبرمة بينهما، خاصة اتفاقيات الحريات الأربع".

وبحسب الناطق الرسمي باسم الخارجية السودانية السفير علي الصادق، فإن السودان يأمل في أن تقوم الحكومة المصرية بإجراء تحقيقات عن المعاملة السيئة التي يتعرض لها السودانيون في مصر.