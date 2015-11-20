البث الحي
منوعات

الخارجية المصرية تنفي تعرض السودانيين في مصر للمعاملة السيئة

20/11/2015

سامح شكري وزير الخارجية المصري

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أنه لا يوجد أي تمييز أو معاملة سيئة تجاه السودانيين في مصر؛ وقال، خلال استقباله السفير السوداني في القاهرة، إن أي إجراءات تتعلق بمخالفات قانونية يتساوى فيها المصري والسوداني أمام القانون.

وطلب الوزير إبلاغ وزارة الخارجية بأي حالات يتعرض فيها السودانيون لمضايقات أو إجراءات متشددة، للتحقق منها على الفور.

وأكد شكري أن أبواب وزارة الخارجية مفتوحة لاستقبال سفير السودان والاستماع إلى أي مشاكل لديه على اعتبار أن هذا الأسلوب الطبيعي والأمثل للحوار بين الأشقاء .

وكانت سفارة السودان في القاهرة قد قالت إن الحملات الخاصة بتفتيش السودانيين واحتجازهم قد تزايدت بشكل ملحوظ، مضيفة أن البلاغات والمعلومات التي تصل للسفارة بتعرض السودانيين الموجودين في مصر -وخاصة في القاهرة- إلى معاملة سيئة من قبل سلطات الشرطة والأمن الوطني، قد ارتفعت.

وزادت السفارة -في مذكرة لها لوزارة الخارجية المصرية في الـ12 من الشهر الجاري، تلقت الجزيرة نت نسخة منها- أن "ما يحدث أمرا غير مقبول بالنظر للعلاقات التي تربط البلدين والاتفاقيات المبرمة بينهما، خاصة اتفاقيات الحريات الأربع".

وبحسب الناطق الرسمي باسم الخارجية السودانية السفير علي الصادق، فإن السودان يأمل في أن تقوم الحكومة المصرية بإجراء تحقيقات عن المعاملة السيئة التي يتعرض لها السودانيون في مصر.

 

المزيد من منوعات

النواب الأمريكي يلغي تجريم القنب الهندي

نبتة القنب الهندي (رويترز)

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

الإخوان ترد على سيناتور أمريكي قدّم مشروع قانون يطالب بتصنيف الجماعة "إرهابية"

إبراهيم منير نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين (الجزيرة)