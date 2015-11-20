إيقاف مراسلة "سي إن إن" عن العمل لدعمها اللاجئين

أوقفت شبكة سي إن إن الأمريكية مراسلتها "إليز لابوت" عن مزاولة عملها لأسبوعين، جراء تنديدها بمصادقة مجلس النواب الأمريكي على قرار زيادة القيود على دخول اللاجئين العراقيين والسوريين إلى الولايات المتحدة.

وحسبما أوردته وسائل إعلام أمريكية، فقد كتبت "لابوت" عبر حسابها على موقع تويتر تعليقا على قرار مجلس النواب، "تمثال الحرية أحنى رأسه أمام المعاناة" وخلال فترة قصيرة قام مئات الأشخاص بإعادة نشر تغريدة لابوت، تبع ذلك إعلان أحد المسؤولين في القناة قرار الإدارة، بإيقاف لابوت عن العمل لمدة أسبوعين، من دون تقديم أي مبرر بهذا الخصوص.

وتلقّت لابوت اتهامات بعدم الحيادية، بسبب تنديدها بالنواب الجمهوريين الذين طرحوا مشروع القرار للتصويت، فيما أعلن عدد من المواطنين مساندتهم لمنشورها.

جدير بالذكر أنّ مجلس النواب الأمريكي، أقر يوم أمس (الخميس) مشروعا يقضي بتشديد الإجراءات الأمنية بحق اللاجئين السوريين والعراقيين قبل دخولهم الأراضي الأمريكية، حيث صوّت 289 نائباً لصالح القرار، فيما رفضه 137 نائبا.