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"إف.بي.آي" يستبعد شن هجمات مشابهة لهجمات باريس في أمريكا

20/11/2015

هجمات باريس – أرشيف

قال جيمس كومي مدير مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف.بي.آي) إن المسؤولين الأمريكيين لا يرون أي خطر جدي لوقوع هجوم على الأراضي الأمريكية مشابه للهجمات التي وقعت في باريس الأسبوع الماضي.

ودعا كومي – لدى ظهوره مع وزيرة العدل لوريتا لينش لمناقشة الجهود الأمريكية لمكافحة الإرهاب بعد هجمات باريس- الأمريكيين على توخي اليقظة للأخطار "المحتملة".

وقال رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالية إنه "ليس لدى السلطات الأمريكية علم بأي تهديد حقيقي  بوقوع هجمات مثل التي وقعت في باريس،  وأشار إلى أنه لاتوجد أي صلة على الإطلاق بين منفذي هجمات باريس والولايات المتحدة.

 

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