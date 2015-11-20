إسبانيا تعزز تأمين الكلاسيكو بـ "6 أضعاف" التأمين المعتاد

الكلاسيكو يعتبر الحدث الكروي الأهم في العالم

قررت السلطات الإسبانية زيادة التعزيزات الأمنية لمباراة الكلاسيكو بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة يوم السبت المقبل على ملعب سانتياجو برنابيو ستة أضعاف العدد المعتاد من أفراد الأمن في مثل هذه المواجهات.

وسيشارك أكثر من 2500 فرد أمن في تأمين المباراة التي تقام وسط مخاوف في أوروبا من وقوع هجمات من قبل تنظيم الدولة الذي نفذ مساء الجمعة الماضي هجمات أسفرت عن مقتل أكثر من 130 شخصا في العاصمة الفرنسية باريس.

وقالت مندوبة الحكومة في مدريد، كونسيبسيون دانكاوسا إنه "تم تعزيز الإجراءات بالنظر إلى اللحظة الاستثنائية التي نمر بها".

وطالبت المسؤولة المواطنين وبخاصة الـ80 ألف مشجع المقرر حضورهم للمباراة، بالتعاون والتحلي بالمسؤولية، وأكدت في الوقت نفسه ضرورة تحلي أفراد الأمن بـ"الثقة المطلقة والعمل بمهنية وفاعلية" من أجل ضمان سير المباراة بشكل طبيعي.

وأضافت "لا يجب أن نحيا في خوف، علينا الدفاع عن قيمنا، والذهاب إلى الملعب للاستمتاع بمباراة ذات طابع دولي بالنظر للأعداد الكبيرة من جماهير ريال مدريد وبرشلونة خارج الحدود".

وأكدت أن الجماهير بوسعها الدخول بحقائب ولكن سيتم تفتيشها لمنع دخول أي شيء تمنعه قوانين الرياضة مثل الأغراض الحادة والمشروبات الكحولية.