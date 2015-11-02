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7% زيادة في أرباح البنوك القطرية خلال 9 أشهر

2/11/2015

زادت الأرباح المجمعة للبنوك المدرجة أسهمها في بورصة قطر بنسبة 7 % بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 2015 لتصل إلى 15.7 مليار ريال مقارنة بأرباح الفترة ذاتها من العام السابق 2014.

وجاءت معدلات النمو في الأرباح متفاوتة نتيجة نمو وزيادة الأنشطة التشغيلية للبنوك، وتقليص مخصصات القروض والسلف، إلى 10.4 مليار ريال مقارنة بـ 13.6 مليار ريال في العام 2014 بنسبة انخفاض بلغت 24%.

"قطر الوطني" ساهم  بالنصيب الاكبر في أرباح القطاع بـ 8.7 مليار ريال مدعوماً بارتفاع الأنشطة التشغيلية وانخفاض مخصص القروض بـ 63% إلى 232.9 مليون ريال.

بينما تصدر "مصرف قطر الإسلامي" الأكثر ارتفاعا بنسبة 25% وعند  1410 ملايين ريال نتيجة ارتفاع إجمالي ايرادات أنشطة التمويل والاستثمار إلى مليارين و800 مليون ريال.

وارتفاع صافي ايرادات الرسوم والعمولات بنسبة 20 % أرباح البنك التجاري  تسجل أسوء اداء لها منذ أعوام بتراجع  نسبته 14%  بسبب تراجع حصة البنك في شركات زميلة بنسبة 50%، وعن ارتفاع مخصصات القروض والسلف إلى 544 مليون ريال بنسبة 44 %.

موجودات البنوك المدرجة تنمو بنهاية سبتمبر بنسبة 11% وتناهز 1051 تريليون ريال ، وكذلك ودائع العملاء بنسبة 10% التي ناهزت  712.3 مليار ريال، في الوقت الذي زادت فيه القروض المجمعة بنسبة 15% 715 مليار ريالاً قطرياً .

 

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