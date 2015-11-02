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330 استرليني غرامة لبريطانية والسبب قطعة شوكولاتة

2/11/2015
 صورة للخبر من موقع "ميرور"

قررت محكمة بريطانية تغريم امرأة مبلغ قدرة 330 جنيه استرليني، بسبب سرقتها قطعة شوكولاتة من نوع "مارس"، لأنها كانت جائعة، من متجر بيع حلويات بلندن، حسبما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية.

وقررت المحكمة تغريم "لويزا سويل" بعد إدانتها بسرقة قطعة الشوكولاتة، حيث بلغت الغرامة73 جنيها، مع تعويض 150 جنيها للمتجر، و85 جنيها تكاليف محاماه، و20 جنيها تكاليف رسوم إضافية.

الجدير بالذكر أن الغرامة التي وقعت على لويزا ضعف الثمن الحقيقي لقطعة الشوكولاتة بنحو 430 مرة، وهو الأمر الذي سخر منه كل من علموا بأمر هذه القضية.

وشكلت المحكمة حملة تبرعات لدفع الغرامة المستحقة لأن "لويزا" لا تستطيع أن تدفع تلك الغرامة.

وقام أحد القساوسة المنضمين للحملة بعمل صفحة لجمع التبرعات التي حدد سقف المبلغ المرغوب فيه بـ 500 جنيه إسترليني، إلا أن الحملة جمعت ما يقرب من 9000 جنيهاً.

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