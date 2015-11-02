وصول جثامين 144 من ضحايا الطائرة المنكوبة لروسيا

نقلت طائرة تابعة لوزارة الطوارئ الروسية جثامين 144 شخصا من ركاب طائرة "ايرباص 321" المنكوبة من مصر إلى سان بطرسبورغ في روسيا ، وهبطت الطائرة الروسية من طراز "إيل 76" في مطار "بولكوفا 2" في العاصمة الشمالية لروسيا.

ومن المرتقب أن تنطلق الليلة طائرة تابعة لوزارة الطوارئ الروسية من مطار القاهرة محملة بالدفعة الثانية من جثامين الضحايا ، حسب ما ذكر مصدر في الوزارة، وكانت وزارة الطوارئ الروسية أعلنت أن جثامين ضحايا الكارثة الجوية ستصل إلى مشرحة سان بطرسبورغ من أجل التعرف على أصحابها.

يذكر أن الطائرة الروسية المنكوبة من طراز "إيرباص 321" تابعة لشركة "كوغاليم أفيا" تحطمت فوق سيناء وكان على متنها 217 راكبا و7 من أفراد الطاقم ولقي الجميع مصرعهم.

كانت الطائرة أقلعت من مطار شرم الشيخ متجهة إلى مدينة سان بطرسبورغ الروسية وفقد الاتصال بها بعد 23 دقيقة من إقلاعها.