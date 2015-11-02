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نيجيريا تتأهل لنصف نهائي كأس العالم تحت 17 عام

2/11/2015

تأهل المنتخب النيجيري للدور نصف النهائي لكأس العالم تحت 17 عام ، بعد فوزه الكبيرعلى نظيره المنتخب البرازيلي بثلاثية نظيفة في أول لقاءات الدور ربع النهائي للبطولة والمقامه حاليا بتشيلي.

وبسط  حامل اللقب أفضليته على  مجريات المباراة ،  حتى تلقى لاعبه " أوسيمهين" عرضية من زميله جون لازاروس، ليحولها برأسية رائعة محرزا الهدف الأول للنسور الخضراء بحلول الدقيقة 29 من عمر اللقاء .

وأضاف زميله " كينجسلي" بعدها بدقيقة واحدة الهدف الثاني قبل أن يختتم اللاعب "أودوشوكو أنيمودو" ثلاثية بطل العالم في منتخب السامبا البرازيلي .

وستنتظر نيجيريا  الفائز من مباراة المنتخب المكسيكي مع الإكوادور.

وكانت نسور نيجيريا قد أحرزت لقب كأس العالم 2013 على حساب المنتخب المكسيكي بثلاثية نظيفة والذي أقيم بدولة الامارات.  

ويعد المنتخب النيجيري صاحب الرقم القياسي في الفوز بلقب البطولة العالمية لهذه الفئة العمرية "أربع مرات" أعوام 1985 و1993 و2007 و2013.

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