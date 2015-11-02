ميلان يفوز على لاتسيو بالدوري الإيطالي

حقق أي سي ميلان فوزا ثمينا على حساب لاتسيو بنتيجة 3-1 ،ضمن ختام مباريات الجولة الحادية عشرة من الكالتشيو الايطالي في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "الأولمبيكو".

وافتتح لاعبه " بيرتولاتشي" التسجيل بهدف أول في الدقيقة 31 من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني كثف ميلان ضغطه واستطاع الفرنسي" فيليب ميكسيس" أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 51 ليتقدم فريقه بهدفين نظيفين، قبل أن يضيف "باكا " الهدف الثالث في الدقيقة 80 من عمر اللقاء.

واستطاع "لاتسيو" إحراز هدفه الوحيد عن طريق لاعبه " كيشنا " في الدقيقة 85 لينتهي اللقاء على فوز ميلان بثلاثية ويحصد الفريق انتصاره الثالث على التوالي.