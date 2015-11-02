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مساعدات أوروبية للاجئين السوريين بقيمة 28 مليون يورو

2/11/2015

أعلنت المفوضية الأوروبية عن تخصيص مساعدة مالية جديدة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 28 مليون يورو لدعم جهود إيواء اللاجئين السوريين ، وأعربت المفوضية عن التزامها  الكامل بإيجاد حل سياسي للأزمة السورية.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات كريستوس ستايليانيدس  "إن الاتحاد الأوروبي خصص 28 مليون يورو إضافية كمساعدات إنسانية لدعم اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم".

وأضاف ستايليانيدس "بهذا، تصل المساعدة الإنسانية الشاملة التي قدمها الاتحاد الأوروبي منذ بداية الأزمة السورية إلى 198 مليون يورو"، وتابع قائلا "إن أزمة اللاجئين السوريين قد دخلت عامها الخامس وأصبحت احتياجات اللاجئين والمصاعب التي يواجهونها أكبر من أي وقت مضى".

وفر أكثر من 1.1 مليون سوري إلى لبنان ونحو 600 ألف إلى الأردن، بحسب الأمم المتحدة، في حين تقول المملكة إنها تستضيف 1.4 مليون سوري يشكلون 20% من عدد سكانها البالغ نحو 7 ملايين نسمة.

 

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