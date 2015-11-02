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مركز حقوقي : الاحتلال نفذ 66 إعداما ميدانيا خلال أكتوبر

2/11/2015

عقد مركز "أحرار" للأسرى وحقوق الإنسان مؤتمرا صحفيا عرض فيه تقريرا إحصائيا مفصلا حول أعداد الشهداء والمعتقلين خلال شهر كامل منذ اندلاع الهبة الجماهيرية الفلسطينية في الأول من شهر أكتوبر تشرين الأول 2015، إضافة لتسليط الضوء على عدد من جوانب الانتهاكات الأخرى بحق المواطنين الفلسطينيين.

حيث رصد في تقريره استشهاد 72 مواطنا فلسطينيا خلال 31 يوما من الهبة الجماهيرية في مختلف مناطق الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل وقطاع غزة. ومن بين أولئك الشهداء 17 طفلا وقاصرا فلسطينيا دون الثامنة عشرة من العمر، ويشكل ذلك العدد ما نسبته 24 % من العدد الإجمالي للشهداء.

كما سجل  المركز استشهاد خمس  فلسطينيات، بما نسبته 5 % من عدد الشهداء الكلي
وبين التقرير أن من بين 72 شهيدا فلسطينيا، قتل الاحتلال 66 مواطنا بالرصاص الحي المباشر، وعن طريق الإعدامات الميدانية في شوارع القدس والضفة المحتلة والداخل الفلسطيني، بحجة ما سماه الاحتلال" محاولة تنفيذ عملية طعن".

المصدر : الجزيرة مباشر
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