البث الحي
منوعات

قدرات فائقة للجيل الخامس للهواتف المحمولة.. تعرف عليها

2/11/2015
 مشاهدة تليفزيونية ثلاثية الأبعاد على الهاتف المحمول

سيتمكن مستخدمو الهواتف المحمولة من مشاهدة تليفزيونية ثلاثية الأبعاد على هواتفهم الخاصة، وتوجيه سياراتهم عن بعد بمساعدة الأقمار الاصطناعية أو حتى إجراء عمليات جراحية بطريقة التحكم عن بعد، وذلك من خلال تطوير تكنولوجيا الجيل الخامس لشبكات المحمول.

وبمشاركة أكثر من 3 آلاف خبير في مجال  تكنولوجيا المعلومات ، بدأت اليوم الاثنين اجتماعات مؤتمر الأمم المتحدة  التي تستمر شهرا في جنيف للاتفاق على معايير شبكة الجيل الخامس للهواتف  المحمولة ، والتي سوف توفر نطاقا تردديا أوسع وسرعات أكبر من تكنولوجيا  الجيل الرابع.

وتهدف صناعة الاتصالات والإلكترونيات إلى توفير تكنولوجيا الجيل الجديد  في السوق بحلول العام 2020.

وسوف يبحث خبراء تكنولوجيا المعلومات ومندوبون للشركات ومسؤولون حكوميون  من 193 دولة عضو في "الاتحاد الدولي للاتصالات" ،التابع للأمم المتحدة،  المعايير التكنولوجية وترددات موجات الراديو التي تستخدم في شبكات الجيل  الخامس خلال "المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية".

كما يبحث المؤتمر تحسين تتبع الرحلات الجوية وأيضا تحسين توجيه السيارات  والسفن بمساعدة الأقمار الاصطناعية. 

المزيد من منوعات

ألمانيا.. شرطي يعتدي على مسنة ويسقطها أرضا (فيديو)

ظل الشرطي يركل الدراجة إلى أن وقعت السيدة أرضا (مواقع التواصل)

ليس بموجب معاملة تفضيلية.. الملكة إليزابيث ستتلقى لقاح فايزر بالتزامن مع بداية طرحه في بريطانيا

اليزابيث الثانية ملكة انجلترا (رويترز)

لأول مرة.. توصية أمريكية بارتداء الكمامة حتى داخل المنازل

الرئيس المنتخب جو بايدن قال إنه ينوي أن يطلب من الأمريكيين وضع كِمامات لمدة 100 يوم (غيتي)

النواب الأمريكي يلغي تجريم القنب الهندي

نبتة القنب الهندي (رويترز)
الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

ترمب يعتبر نفسه الفائز في الانتخابات ويتعهد بمواصلة القتال (فيديو)

U.S. President Donald Trump hosts a campaign event with U.S. Republican Senators David Perdue and Kelly Loeffler at Valdosta Regional Airport in Valdosta, Georgia, U.S., December 5, 2020. REUTERS/Dustin Chambers

نائب مرشد الإخوان يتحدث للجزيرة مباشر عن احتمالات التغيير في المنطقة مع إدارة بايدن (فيديو)

إبراهيم منير نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين (الجزيرة)