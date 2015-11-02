قدرات فائقة للجيل الخامس للهواتف المحمولة.. تعرف عليها

مشاهدة تليفزيونية ثلاثية الأبعاد على الهاتف المحمول

سيتمكن مستخدمو الهواتف المحمولة من مشاهدة تليفزيونية ثلاثية الأبعاد على هواتفهم الخاصة، وتوجيه سياراتهم عن بعد بمساعدة الأقمار الاصطناعية أو حتى إجراء عمليات جراحية بطريقة التحكم عن بعد، وذلك من خلال تطوير تكنولوجيا الجيل الخامس لشبكات المحمول.

وبمشاركة أكثر من 3 آلاف خبير في مجال تكنولوجيا المعلومات ، بدأت اليوم الاثنين اجتماعات مؤتمر الأمم المتحدة التي تستمر شهرا في جنيف للاتفاق على معايير شبكة الجيل الخامس للهواتف المحمولة ، والتي سوف توفر نطاقا تردديا أوسع وسرعات أكبر من تكنولوجيا الجيل الرابع.

وتهدف صناعة الاتصالات والإلكترونيات إلى توفير تكنولوجيا الجيل الجديد في السوق بحلول العام 2020.

وسوف يبحث خبراء تكنولوجيا المعلومات ومندوبون للشركات ومسؤولون حكوميون من 193 دولة عضو في "الاتحاد الدولي للاتصالات" ،التابع للأمم المتحدة، المعايير التكنولوجية وترددات موجات الراديو التي تستخدم في شبكات الجيل الخامس خلال "المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية".

كما يبحث المؤتمر تحسين تتبع الرحلات الجوية وأيضا تحسين توجيه السيارات والسفن بمساعدة الأقمار الاصطناعية.