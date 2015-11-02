فيديو.. شابالا يبتعد عن شواطيء سقطرى اليمنية

قالت مصادر محلية للجزيرة مباشر إن إعصار شابالا ابتعد عن شواطئ جزيرة سقطرى بعد أن عاش سكان الجزيرة ساعات عصيبة ليلة أمس بسب الرياح الشديدة والأمطار الغزيرة التي انهمرت على الجزيرة منذ صباح أمس الأحد، وما صاحبها من ارتفاع لأمواج البحر في أماكن متفرقة من الجزيرة.

وأضافت ذات المصادر أن طفلاً وامرأة لقيا حتفهما جراء الإعصار، وأصيب العشرات.

وتمكنت السلطات المحلية في الجزيرة من نقلهم إلى المراكز الصحية، بالإضافة إلى تضرر العديد من منازل السكان القريبة من السواحل.

وقالت مصادر محلية في محافظتي حضرموت والمهرة شرق اليمن إن المناطق القريبة من السواحل تشهد نزوحاً للسكان بعد ارتفاع أمواج البحر وتساقط الأمطار وهبوب الرياح.

وكانت السلطات المحلية في المحافظتين قد دعت السكان إلى توخي الحذر الشديد والابتعاد عن السواحل ومجاري السيول. كما أمرت بتوقف الدراسة يومي الأحد والاثنين، وطالبت الصيادين بعدم الاقتراب من البحر ووضع قواربهم في أماكن آمنة.

وكانت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية قد حذرت في وقت سابق اليمن وسلطنة عمان من وصول إعصار استوائي وصفته بالنادر جداً متوقعة أن يكون تأثيره شديدا.ً