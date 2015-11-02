"طيران الإمارات" تطلق أطول رحلة جوية في التاريخ

البعض يعاني اضطرابات نتيجة السفر لمسافات طويلة

تعتزم شركة طيران الإمارات تسجيل رقم قياسي عالمي جديد بإطلاق رحلات بين دبي وبنما سيتي في شباط / فبراير 2016.

وقالت الشركة إن هذه الرحلة سوف تكون أطول رحلة طيران من دون توقف في العالم حيث ستستغرق أكثر من 17 ساعة ، قاطعة مسافة تبلغ أكثر من 13 الف كيلو مترا

ولكن هل تعرف ما هي أطول الرحلات الجوية المباشرة الحالية؟

فيما يلي أطول خمس وجهات بحسب اتحاد النقل الجوي العالمي : –

دالاس – سيدني:

تقطع شركة الطيران الأسترالية انتاس هذا المسار البالغة مسافته 13790 كيلومترا في 17 ساعة تقريبا فوق المحيط الهادئ.

جوهانسبرج – أتلانتا:

تقطع شركة طيران دلتا نحو 13580 كيلومترا من جنوب أفريقيا إلى الولايات المتحدة، وتستغرق الرحلة 17 ساعة أيضا.

أبو ظبي – لوس أنجلوس:

يتيح طيران الاتحاد للمسافرين اعتلاء الطائرة في أبو ظبي وبعد قطع 13490 كيلومترا تهبط في لوس أنجلوس بعد نحو 16 ساعة ونصف الساعة.

دبي – لوس أنجلوس:

رحلة طيران الإمارات تقطع 13410 كيلومترات من الإمارات العربية المتحدة إلى الساحل الغربي للولايات المتحدة ، وتستغرق الرحلة أيضا نحو 16 ساعة ونصف الساعة.

جدة – لوس انجلوس:

تحتاج طائرات الخطوط الجوية السعودية إلى نحو 17 ساعة للطيران لمسافة نحو 13400 كيلومتر من البحر الأحمر إلى الساحل الغربي للولايات المتحدة.

وبرغم أنه لم يتم تسجيل الرقم القياسي الجديد بعد، فإن هناك شركة طيران أخرى تتطلع بالفعل لتجاوزه؛ حيث تأمل الخطوط الجوية السنغافورية في الاستفادة من طائرة إيرباص إيه 350 الجديدة لإعادة الرحلات من سنغافورة إلى نيويورك ولوس أنجلوس، وهي الرحلات التي ألغيت في العام 2013.