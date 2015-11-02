طبيبة نساء : تأخر الإنجاب عامان لا يُقلِق

قالت الدكتورة غادة فهمي، أخصائية أمراض النساء والتوليد والعقم، إنه لا يجب أن يقلق الأزواج من مشكلة "تأخر الإنجاب" قبل مرور عام، واحياناً عامين من بدء الزواج.

وأضافت -خلال برنامج ساعة صباح على شاشة الجزيرة مباشر- أن إجراء الفحوصات قبيل الزواج قد تؤدي إلى قلق الزوجين من مشكلة قابلة للحل. وأكدت -خلال ردها على أسئلة المشاهدين- أهمية العامل النفسي .

وأوضحت د. غادة فهمي أن "تكيس المبايض هي المشكلة الأبرز التي تؤدي لمشكلة تـأخر الإنجاب لدى المرأة"، كما أن كثيـرا من النساء اللاتي يعانين من السمنة أو النحافة المفرطة هن الأكثر تعرضاً لتأخر الحمل.

واستعرض البرنامج تقريراً حول أحدث الدراسات الطبية الخاصة بتأخر الإنجاب، ومن بينها دراسة حديثة توضح أن أكـثر مــن 15% من الأزواج في منطقة الخليج يعانون من مشكلة "تأخر الإنجاب".

كما أكدت الدراسات أن المجتمعات التي تنتشر فيها السمنة تكثر فـيها أمراض تكيسات المبايض وقلة الخصوبة، وهناك دراسة طبية أخرى توضح أن سبب تأخـر الإنجاب يعود إلى الزوج بنسبة 25%، وإلى الزوجة بنفس النسبة و40% لعوامل مشتركة.

وبينت دراسات أن التوتر الزائد والضغـط العـصبي المستمر وزيادة الوزن من أبرز الأسباب العرضـيـة التي قد تؤدي إلى تأخر الإنجاب. ومـن الأسباب المرضية المؤدية إلى تأخر الإنجاب الإصابة بدوالي الخصيتين والعيوب الخلقية مثل "الخصية المعلقة".