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طائرة 2014 المفقودة كلفت ماليزيا 53,95 مليون دولار

2/11/2015
 

أعلن وزير النقل الماليزي، ليو  تيونج لاي (الاثنين) أن بلاده أنفقت 231,45 مليون رينجيت (53,95 مليون دولار) حتى الآن على عملية البحث عن طائرة الرحلة (إم اتش 370)  التي اختفت قبل أكثر من عام.

وقال تيونج لاي أمام البرلمان إنه تم حساب المبلغ في نهاية أكتوبر/تشرين أول، وأضاف أن التكلفة الكلية لعملية البحث التي ضمت أيضاً استراليا والصين غير معلومة.

وكانت الطائرة التي كانت متجهة لبكين في الثامن من مارس/آذار 2014 قد اختفت بعدما  أقلعت من كوالالمبور.

كما قال ليو أمام البرلمان إن الخطوط الجوية الماليزية (ماليزيا/ايرلاينز) دفعت حتى الآن تعويضا جزئيا لـ 74 من أقرباء الأفراد الذين  كانوا على متن طائرة الرحلة (ام اتش 370 ) وكذلك 236 من أٌقرباء ركاب  طائرة الرحلة (ام اتش 17) التي تحطمت في شرق أوكرانيا في يوليو/تموز من  العام الماضي بعدما تم  إسقاطها بصاروخ.

وأضاف أن المجموع الإجمالي الذي دفع لذوي الركاب في الحادثين وصل إلى  71,27 مليون رينجيت.

وقال ليو إن مبلغ التعويض الذي يتم دفعه للأقارب قائم على أساس معاهدة  مونتريال 1999 التي تحدد المسؤولية الجوية في حالات الوفاة أو الإصابة  أو التأخير للركاب أو في حالات تأخر أو تضرر أو فقدان الأمتعة والحمولة.

 

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