سوريون ومصريون …يغرودن فرحا بفوز أردوغان

لماذا فرح المصريون والسوريون بنتائج انتخابات البرلمان في تركيا؟ سؤال أجاب عليه رواد ونشطاء مواقع التواصل الجتماعي بعد فوز حزب العدالة والتنمية بالبرلمان التركي.

وانتقلت الفرحة الغامرة بالفوز الساحق لحزب العدالة والتنمية في الانتخابات البرلمانية التركية بعد حصوله على نسبة تتيح له تشكيل حكومة بمفرده، إلى الاحتفال على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعبر نشطاء مصريون وسوريون على مواقع التواصل الاجتماعي عن عظيم فرحتهم بنتيجة الانتخابات التي اعتبروها انتصاراً حقيقياً للديموقراطية ولإرادة الشعب التركي – بحسب وصفهم.

ودشن نشطاء ورواد "تويتر" عدداً من الهاشتاغات احتفالاً بانتصار حزب العدالة والتنمية التركي في انتخابات البرلمان، ومن بين تلك الهاشتاغات #تركيا_بتفرح، #أردوغان_يفوز، #تركيا_تنتخب_والبعض_ينتحب، #حزب_العدالة_والتنمية، #انتخابات_تركيا، #مين_مقهور_النهاردة، #مبروك_أردوغان.

وقارن الناشطون بين الانتخابات البرلمانية في مصر التي اتسمت بعدم الإقبال، وبين انتخابات تركيا التي تعدت نسب المشاركة فيها الـ 90%.

كما غمرت فرحة السوريين لاسيما اللاجئين، مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتصار العدالة والتنمية في تركيا باعتباره بادرة أمل جديدة لإنصاف الشعب السوري وإنقاذه من آلة الحرب والدمار.

وإليكم بعض هذه التعليقات:

‏@Drbakkar

الفارق بين انتخابات تركيا وانتخابات مصر كالفارق بين الحمل والحمل الكاذب! مبروك الفوز للأتراك وللسوريين الذي أواهم الأتراك في وقت شدتهم.

‏@mod6rb

لا أعرفك حق المعرفة ، لكني رأيت جامية بلادي يكرهونك ، فعلمت أنك على حق .

مغرد بالحق ‏@R0b0wy

في تركيا شارك 87% من الشعب في الانتخابات، ففاز أردوغان بـ49% أما في سوريا يشارك 10% من الشعب فيفوز بشار بـ99% من أصوات الشعب

نايف الحربي ‏@n_1188

مالي في السياسة، ولكن طالما أن حثالة من أعرفهم ضد أردوغان فحتماً أن هذا الرجل فيه خير. لتعرف الحق انظر أين تقع سهام الحثالة!

عبدالرحمن سعود البلي ‏ @aalbaly

#مبروك_اردوغان لأنك : تستضيف 2 مليون سوري، تدعم الثورة السورية،- ترى في الcc انقلابي، وتدافع عن قضايا الأمة الإسلامية بكل قوة .

محمد الوليدي ‏@mohdalwalidi

بشهد الله اني وجهي يحمر خجلا حين اسمع عربيا ينتقد انتخابات تركيا في حين لم يعرف التصويت الا في ستار اكاديمي وعرب ايدول..

‏@ShimaaMohamed85

مبروك لمن جاء بانتخابات حره حقيقيه ولم يأتي على ظهر دبابه ولم يخن شعبه.. مبروك لمن رضي بالصندوق واحترم ارادة شعبه

أنيس ‏@anees20010

تركيا تضع بداية النهاية لموجة الثورة المضادة في المشرق، المستمرة منذ صيف 2013.

AhmedOsama1‏@ah_osama1

بالصبر والجهد والعطاء ومقاومة #العسكر والحفاظ على الهويه الاسلامية انتصرت #تركيا #مبروك_اردوغان

عيون المهاsyria ‏@taalaa8

فوز أروغان نصر للحرية والأحرار وهزيمة ساحقة لكل من يراهن على الفوضى والاستبداد فهنيئاً لكل الأحرار.

متفائلةبدعاءالمظلوم ‏@bentelmosta2bal

بعد إنتخابات تركيا…السيسي محتاج تفويض علشان يعمل المرحلة التانية من الإنتخابات ههههه أنا مش قادر أديك

‏@peryahmed28

علي قد فرحتي لشعب التركي واحتفاله بالنصر مع شارة رابعة علي أد ما أنا حزينة علي مصر وشعب السيسي الي ضيعونا.

‏@HOSSAMITOO

صوره تحكى قصة بناء إمبراطوريه ،إرادة الشعب في المقدمة، والعسكر في مكانه الطبيعي .#تركيا_بتفرح

أدهم أبو سلمية #غزة ‏@adham922

بقدر الفرح الذي يسكن قلوبنا بهذا العرس الديمقراطي لبلد إسلامي شقيق، بقدر الألم الذي يسكننا لإفشال تجارب عربية كادت أن تنجح.

بو دانا ‏@mzn985

انا ممن بارك فوز #حزب_العداله_والتنميه في تويتر والواتس ولست ممن ينتسب لحزب الاخوان لأن المعادلة في عيني صحيحة .. ديمقراطية وانجاز

خالد الناصر@KhaledAND

كيف لانفرح بفوز #حزب_العدالة_والتنمية ومع فوزهم ترتفع أعلام تركيا وفلسطين وسوريا الحرة ورابعة. النصر للأحرار والمستضعفين.