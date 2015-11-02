ديلي ميل: بريطانيا تستقبل الطغاة الملطخة أيديهم بالدماء

عبد الفتاح السيسي

انتقد الكاتب الصحفي "بيتر أوبورن" استقبال بريطانيا من وصفهم بالطغاة الملطخة أيديهم بالدماء، واصفا السياسة الخارجية لبريطانيا حاليا بالمرتشية.

وأضاف في مقال نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أنه لا يكاد يوجد طاغية متعطش للدماء ولا دكتاتور مستبد ينكـّل بشعبه بكل ألوان التعذيب ويرتكب بحق أمته المجازر الجماعية، ولا يتورع رئيس الحكومة "ديفيد كاميرون" عن توجيه دعوة له لزيارة بريطانيا.

ودان "أوبورن" استعداد الحكومة البريطانية لاستقبال الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي" قائلا: على الرغم من كل الفظاعات التي يرتكبها النظام في مصر، فإن بريطانيا بقيت صديقا ثابتا لمصر.

ونوّه إلى أن "السيسي" يُرى بكل المقاييس جلادا وطاغية يتحمل المسؤولية عن أعمال التعذيب والقتل الجماعي.