دراسة: الكحول سبب ارتفاع الوفيات بين الأمريكان البيض

الكحول هو المادة الأكثر انتشارا وتعاطيا بين فئة الشباب في الولايات المتحدة الأمريكية

أظهرت دراسة حديثة وجود ارتفاع في معدل الوفيات بين مواطني الولايات المتحدة البيض في متوسط العمر بسبب تعاطي الكحوليات.

وتبين من خلال الدراسة – التي نشرتها دورية "بروسيدنجز" للأكاديمية الأمريكية الوطنية للعلوم – أن هناك ارتفاعا في حالات الوفاة والإصابة بأمراض بين الفقراء وأصحاب المستوى المتدني من التعليم بين الأمريكان البيض خلال المرحلة العمرية المتوسطة.

وفي سياق متصل عزت الدراسة ارتفاع عدد الوفيات بين هذه الفئة إلى الإصابة بالتسمم جراء استهلاك المواد الكحولية والمخدرات والانتحار والتليف الكبدي وأمراض كبدية أخرى.

وفي المقابل كتبت العالمتان في الاقتصاد الصحي آن كيس وأنجوس ديتون من جامعة برينستون الأمريكية في الدورية أن الأمريكان من أصل أفريقي ولاتيني لا يشملهم هذا المنحنى النزولي الذي بدأ منذ عام 1998

واعتمدت الدراسة على بيانات مستمدة من دراسات استقصائية للصحة، والتي شملت تقييما لبيانات الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و 54 عاما خلال الفترة من عام 1999 حتى عام2013