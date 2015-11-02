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دراسة: الكحول سبب ارتفاع الوفيات بين الأمريكان البيض

2/11/2015
  الكحول هو المادة الأكثر انتشارا وتعاطيا بين فئة الشباب في الولايات المتحدة الأمريكية

أظهرت دراسة حديثة وجود ارتفاع في معدل الوفيات بين مواطني الولايات المتحدة البيض في متوسط  العمر بسبب تعاطي الكحوليات.

وتبين من خلال الدراسة – التي نشرتها دورية "بروسيدنجز" للأكاديمية  الأمريكية الوطنية للعلوم – أن هناك ارتفاعا في حالات الوفاة والإصابة  بأمراض بين الفقراء وأصحاب المستوى المتدني من التعليم بين الأمريكان  البيض خلال المرحلة العمرية المتوسطة

وفي سياق متصل عزت الدراسة ارتفاع عدد الوفيات بين هذه الفئة إلى الإصابة بالتسمم  جراء استهلاك المواد الكحولية والمخدرات والانتحار والتليف الكبدي  وأمراض كبدية أخرى

وفي المقابل كتبت العالمتان في الاقتصاد الصحي آن كيس وأنجوس ديتون من  جامعة برينستون الأمريكية في الدورية أن الأمريكان من أصل أفريقي ولاتيني لا يشملهم هذا المنحنى النزولي الذي بدأ منذ عام 1998 

واعتمدت الدراسة على بيانات مستمدة من دراسات استقصائية للصحة، والتي  شملت تقييما لبيانات الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و 54 عاما  خلال الفترة من عام 1999 حتى عام2013 

 

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