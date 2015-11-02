بدء تشييد قاعدة عسكرية بريطانية دائمة في البحرين

بدأت في البحرين أعمال تشييد أول قاعدة عسكرية بريطانية دائمة في الشرق الأوسط منذ عام 1971.

وشارك وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند وعسكريون من قطاع البحرية في مراسم تدشين العمل على بناء قاعدة إتش إم إس الجُفير في ميناء سلمان.

ويأتي المشروع بهدف دعم انتشار قوات البحرية الملكية في الخليج من خلال إنشاء قاعدة دائمة ومتطورة، وقال هاموند إن القاعدة تُظهر التزام بريطانيا تجاه الشرق الأوسط.

شارك في المراسم وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، ونقلت وكالة الأنباء البحرينية " بنا " عن الشيخ خالد بن أحمد أن هذه الخطوة تعكس التعاون الوثيق بين البلدين الصديقين في المجالات كافة ومن بينها المجال الأمني وحرصهما على الارتقاء بمستويات التعاون بينهما بما يلبي طموحاتهما ويزيد من مصالحهما المشتركة.