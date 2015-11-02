بالفيديو.. كارثة إنسانية وبيئية تضرب "تعز" بسبب الحرب

وضع غير طبيعي يحياه الإنسان في مدينة تعز اليمنية ، فالكارثة التي خلفتها الحرب المفتوحة والحصار الممنهج الذي تفرضه جماعة الحوثي وقوات صالح على المدينة منذ أكثر من 3 أشهر تركت أثرا لا يمكن إخفاؤه ..



بعد صمت دولي من قبل منظمات تابعة للأمم المتحدة, التي لم تحرك ساكناً حتى اللحظة على إنقاذ حياة طفل وامرأة وشيخ كبير في مدينة, كتب لها أن يمر الموت فيها فرادى وجماعيا ، تحاول منظمات المجتمع المدني المحلية أن تقدم يد العون للمهمشين ..



خمس منظمات كشفت مؤخراً في تقرير عن حجم الكارثة التي تعيشها تعز, ترقى إلى جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب منظمة, وقد شمل التقرير فترة 15/أبريل /2015 إلى 20/يونيو/2015م , وخرج بنتائج خطيرة حول الوضع العام للمدينة وأطلق عليها المدينة المنكوبة.



ودعا التقرير الصادر عن المنظمات المدنية المحلية إلى توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة لتعز وحددها في من خلال إعادة فتح المستشفيات والمراكز الطبية وتوفير حماية لها من أعمال القصف ، توفير الدواء والمعدات الطبية اللازمة وبشكل عاجل ، وفير مياه صالحة للشرب لسكان المدينة والتجمعات الإيوائية للنازحين ، السماح بتدفق المواد الغذائية وحليب الأطفال إلى المحافظة وبشكل عاجل، إعادة الكهرباء للمدينة ، وتوفير فرق نظافة وتوفير مواد إيواء للنازحين.