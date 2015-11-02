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النقض تنفي تهمة الإرهاب عن قيادات الإخوان وتصفها باللغو

2/11/2015

محكمة النقض المصرية

نشرت جريدة «الشروق» المصرية حيثيات حكم محكمة النقض الصادر في 2 من سبتمبر الماضي بعدم جواز نظر طعن مرشد جماعة الإخوان "محمد بديع" ونائبه الأول "خيرت الشاطر" وسلفه "محمد مهدي عاكف" و15 من قيادات الجماعة على قرار النيابة العامة رقم 1 لسنة 2015 بإدراجهم على قائمة الإرهابيين.

حيث انطوت الحيثيات على مفاجأة من العيار الثقيل بعد أن المحكمة وصفت المحكمة قرار النيابة بـ "اللغو الذي لا أثر له" غير معتدة من الأساس بقرار النيابة بإدراجهم على قائمة الإرهاب .

وأكدت محكمة النقض أن النيابة ارتكبت خطأ قانونيا بإصدار قرار الإدراج.

ويترتب على منطوق الحكم المرتبط بحيثياته؛ إلغاء قرار النيابة العامة واعتباره «منعدم الأثر» وليس «تأييد استمرار إدراج قيادات الإخوان على القائمة» كما نشرت وسائل الإعلام المصرية وقت صدور الحكم.

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