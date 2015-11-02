البث الحي
منوعات

الكرملين: لا استبعاد لأية فرضية في حادث سقوط الطائرة

2/11/2015
 أقارب الضحايا يشعلون الشموع في انتظار دفن ذويهم

أكد الكرملين اليوم (الإثنين) أنه لا  يمكن استبعاد أية فرضية في التحقيق في حادث الطائرة التي سقطت في شبه جزيرة سيناء  المصرية.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن "ديمتري بيسكوف" الناطق الصحفي باسم الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" اليوم (الاثنين) ردا على سؤال حول إمكانية أن  يكون سبب سقوط الطائرة هو عمل إرهابي، يقول فيه إنه "لا يجوز استبعاد أية فرضية في  المرحلة الراهنة من التحقيق" .

ونقلت قناة "روسيا اليوم" أنه دعا إلى "انتظار النتائج بصبر، من دون  الانخراط في التخمين والإدلاء بتصريحات لا أساس لها حول أسباب الكارثة".

في غضون ذلك ، قال مسؤول بشركة "كوجاليم آفيا" صاحبة الطائرة المنكوبة أن الشركة ترجح تعرض الطائرة لتأثير خارجي، باعتباره التفسير الواقعي  الوحيد لما أعلنه المحققون عن تفكك الطائرة وهي في الجو، قبل سقوطها على الأرض.

وأضافت الشركة في مؤتمر صحفي اليوم أنه ليس لديهم نوايا لإيقاف نشاط الشركة وأن الرحلات لا تزال مستمرة، مشيرين إلى أن جميع طائرات الشركة سوف تخضع للتفتيش والفحص الكامل.

المزيد من منوعات

ألمانيا.. شرطي يعتدي على مسنة ويسقطها أرضا (فيديو)

ظل الشرطي يركل الدراجة إلى أن وقعت السيدة أرضا (مواقع التواصل)

ليس بموجب معاملة تفضيلية.. الملكة إليزابيث ستتلقى لقاح فايزر بالتزامن مع بداية طرحه في بريطانيا

اليزابيث الثانية ملكة انجلترا (رويترز)

لأول مرة.. توصية أمريكية بارتداء الكمامة حتى داخل المنازل

الرئيس المنتخب جو بايدن قال إنه ينوي أن يطلب من الأمريكيين وضع كِمامات لمدة 100 يوم (غيتي)

النواب الأمريكي يلغي تجريم القنب الهندي

نبتة القنب الهندي (رويترز)
الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

ترمب يعتبر نفسه الفائز في الانتخابات ويتعهد بمواصلة القتال (فيديو)

U.S. President Donald Trump hosts a campaign event with U.S. Republican Senators David Perdue and Kelly Loeffler at Valdosta Regional Airport in Valdosta, Georgia, U.S., December 5, 2020. REUTERS/Dustin Chambers

نائب مرشد الإخوان يتحدث للجزيرة مباشر عن احتمالات التغيير في المنطقة مع إدارة بايدن (فيديو)

إبراهيم منير نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين (الجزيرة)