الكرملين: لا استبعاد لأية فرضية في حادث سقوط الطائرة

أقارب الضحايا يشعلون الشموع في انتظار دفن ذويهم

أكد الكرملين اليوم (الإثنين) أنه لا يمكن استبعاد أية فرضية في التحقيق في حادث الطائرة التي سقطت في شبه جزيرة سيناء المصرية.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن "ديمتري بيسكوف" الناطق الصحفي باسم الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" اليوم (الاثنين) ردا على سؤال حول إمكانية أن يكون سبب سقوط الطائرة هو عمل إرهابي، يقول فيه إنه "لا يجوز استبعاد أية فرضية في المرحلة الراهنة من التحقيق" .

ونقلت قناة "روسيا اليوم" أنه دعا إلى "انتظار النتائج بصبر، من دون الانخراط في التخمين والإدلاء بتصريحات لا أساس لها حول أسباب الكارثة".

في غضون ذلك ، قال مسؤول بشركة "كوجاليم آفيا" صاحبة الطائرة المنكوبة أن الشركة ترجح تعرض الطائرة لتأثير خارجي، باعتباره التفسير الواقعي الوحيد لما أعلنه المحققون عن تفكك الطائرة وهي في الجو، قبل سقوطها على الأرض.

وأضافت الشركة في مؤتمر صحفي اليوم أنه ليس لديهم نوايا لإيقاف نشاط الشركة وأن الرحلات لا تزال مستمرة، مشيرين إلى أن جميع طائرات الشركة سوف تخضع للتفتيش والفحص الكامل.