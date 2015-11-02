الظواهري يدعو تنظيم الدولة للوحدة ونبذ الخلافات

الظواهري أشاد بعمليات الطعن التي ينفذها الفلسطينيون ضد الإسرائيليين

دعا أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة ما سماه الجماعات الجهادية إلى الوحدة والوقوف صفا واحدا لمواجهة ما صفه بالعدوان الأمريكي الروسي على سوريا والعراق

وقال الظواهري -في تسجيل صوتي بث على شبكة الإنترنت- إن "كل من الأمريكان والروس والإيرانيين والعلويين وحزب الله ينسقون حربهم ضدنا ، فهل عجزنا أن نوقف القتال بيننا حتى نوجه جهدنا كله ضدهم؟"

وأضاف الظواهري في التسجيل :"إخواني المجاهدين في كل مكان وفي كل المجموعات .. يا اهل الجهاد من كل فئات المجاهدين اننا نواجه اليوم عدوانا أمريكيا أوربيا روسيا رافضيا نصيريا.. فعلينا أن نقف صفا واحدا من تركستان الشرقية حتى مغرب الإسلام في وجه الحلف الشيطاني المعتدي على الإسلام وأمته ودياره". وأشاد الظواهري بعمليات الطعن التي ينفذها الفلسطينيون ضد الإسرائيليين.

ولم يتضح متى تم تسجيل الشريط ؛ ولكن الإشارة إلى الضربات الجوية الروسية على سوريا توحي بأنه تم تسجيله بعد أن قامت روسيا – وهي حليف للرئيس السوري بشار الأسد – بشن هجمات على جماعات معارضة، وتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا في30 من سبتمبر/أيلول الماضي.

وكان الظواهري قد رفض الاعتراف بشرعية تنظيم الدولة الإسلامية وزعيمها أبو بكر البغدادي في تسجيل صدر في سبتمبر الماضي، غير أنه قال إنه لو كان في العراق أو سوريا لتعاون معهما ضد التحالف الذي يقوده الغرب.

من ناحية أخرى، أعلنت جماعة إسلامية في مصر مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية – وتسمي نفسها ولاية سيناء – في بيان أنها أسقطت طائرة روسية يوم السبت الماضي ردا على الضربات الجوية الروسية لمواقع التنظيم في سوريا.