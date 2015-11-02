الصندوق الأسود "حارس الطائرات الأمين"

يعتقد الكثيرون أن لون الصندوق أسود وهذا خطأ فلونه برتقالي أو أصفر

ينتظر العالم أجمع نتائج تفريغ تسجيلات الصندوقين الأسودين للطائرة الروسية المنكوبة فوق سيناء والتي راح ضحيتها 224 راكبا غالبيتهم من الروس لمعرفة الأسباب التي أدت إلى تحطم الطائرة ووقوع هذه الكارثة خاصة بعد أن أعلن تنظيم الدولة مسئوليته عن إسقاطها.

ويعتبر الصندوق الأسود الشاهد العدل والوحيد على حوادث تحطم الطائرات وسجل أسبابه، ويتكون من مسجلين أحدهما نظري والآخر رقمي وهما متشابهان في المظهر الخارجي ومختلفان في التركيب من الداخل

سمي الصندوق الأسود بهذا الاسم لارتباطه بالكوارث الجوية وحوادث تحطم الطائرات، وهو في الحقيقة صندوق ذو لون برتقالي، و يسجل كل كبيرة وصغيرة داخل الطائرة من ارتفاع الطائرة وسرعة الهواء والاتجاه البوصلي والزمني والتسارع العمودي.

كما أن الصندوق الأسود الذي يسجل بيانات الطائرة قادر على تسجيل مالا يقل عن 17 نوعاً من المعلومات، وبعد تطور المسجلات النظرية والرقمية تستطيع تسجيل مالا يقل عن 100 نوع من المعلومات في وقت واحد، عن طريق تلقي المعلومات عن طريق أجهزة رصد المعلومات الموجودة بداخلها من سرعة الرياح والارتفاع والبوصلة والساعة الزمنية ودرجة الحرارة خارج الطائرة ووضع الطائرة في الجو، وكل هذا يرتبط بإبرة تقوم بتسجيل كل الضغوط الواقعة والطارئة وهي مثل إبرة رسام تخطيط القلب.

ويتوافر بالصندوق الأسود تقنية متقدمة، فهو الدليل الوحيد الذي يزود المحققين بالمعلومات المطلوبة بعد تحطم الطائرة والواجب توافرها بعد الحادث لمعرفة أسباب وقوع الكارثة وهو أغلى قطعة في الطائرة.

ومن مواصفات الصندوق الأسود أنه ذو لون برتقالي ومغطي بأشرطة عاكسة للضوء، يقاوم حرارة تصل إلى 1100 درجة مئوية يطلقها لهب مغذي بالوقود لمدة 30 دقيقة، والصناديق مصنوعة من التيتانيوم فهي تقاوم اختراق قضيب من الفولاذ وزنه ربع طن يسقط من ارتفاع 3 أمتار، ويقاوم الاهتزاز الارتجاجي للحفاظ على المعلومات المسجلة.

كما أنه يحتوي على مرشد لاسلكي لتحديد موقعه تحت الماء، ويطلق ذبذبات ضوئية عالية التردد عند ملامسته المياه والثلوج الكثيفة وذلك عند خروجه من ذيل الطائرة، ويمكن تمييز تلك الإشارة من بعد ميلين ونصف وعلى عمق 20 ألف قدم تحت الماء ولمدة 30 يوما متواصل ، وبه شريط لتسجيل المعلومات وله قابلية تسجيل مستمرة لمدة 25 ساعة متواصلة، ثم يعاود التسجيل من جديد بعد انتهاء المدة، وذلك فوق المعلومات القديمة وهي تمسح تلقائياً.

كما يوجد صندوق آخر في كابينة قيادة الطائرة ويسجل آخر الأحداث التي أدت إلى تحطم الطائرة، وهي تعرف المحققين بما إذا شعر الطيارون بوجود خلل قبيل تحطم الطائرة وما هو نوعيته، وتسمح بمقارنة المعلومات الموجودة في الصندوق الأسود مع مسجل قمرة القيادة والذي يسجل مكالمات الملاحين منذ تشغيل الشبكة الكهربائية للطائرة وحتى توقفها عن العمل وذلك لمدة نصف الساعة، وهي فترة قصيرة بالمقارنة بالصندوق الأسود، وفيها يتم تسجيل الجزء الأكثر أهمية وهو الجزء القريب جداً من الحدث.

يذكر أن طائرة ركاب روسية تحطمت منذ يومين، كانت تحمل على متنها أكثر من 200 شخص وسط سيناء، شمال شرقي مصر.