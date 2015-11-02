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"الترحيل" عقوبة إسرائيلية مقترحة للكلاب والقطط الضالة

2/11/2015

وزير إسرائيلي يقترح ترحيل الكلاب والقطط الضالة

اقترح وزير الزراعة أوري أرييل أن يتم ترحيل الكلاب والقطط الضالة في إسرائيل، إلى بلد آخر بديلا عن القيام بتعقيم هذه الحيوانات، ما أثار انتقادات لاذعة ، وبحسب صحيفة بديعوت أحرونوت الإسرائيلية اليومية فإن الوزير طالب باستخدام الميزانية في نقل الكلاب أو القطط الضالة أو كليهما إلى بلد أجنبي يوافق على استقبالهم.

ولاقى الاقتراح الذي قال متحدث باسم أرييل إنه قوبل بالرفض بعد مشاورات مبدئية داخل وزارة الزراعة انتقادات لاذعة من قبل نشطاء حقوق الحيوان وأثار ذهول ساسة المعارضة.

زهافا جالون رئيسة حزب ميريتس اليساري المعارض  كتبت في صفحتها على الفيسبوك تقول إن اقتراح أرييل يتعارض مع "الأخلاقيات الأساسية" واقترحت في سخرية قائلة حان الوقت بدلا من ذلك للبحث عن بلد مستعد لمنح الوزير اللجوء.

فيما كتبت وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني التي تنتمي إلى حزب الاتحاد الصهيوني تغريدة فوق صورة لها وهي تتكئ مبتسمة على أريكة وتطعم قطتها "لن أطلب أبدا جواز سفر أجنبي للقطة بيتزكيله."

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