البث الحي
منوعات

إيران تهدد بالانسحاب من "محادثات السلام "الخاصة بسوريا

2/11/2015

الأطراف المشاركة في محادثات فيينا – أرشيف

هددت إيران (الاثنين)  بالانسحاب من محادثات السلام الخاصة بسوريا، في حال وجدتها غير "بناءة" ، وأشارت إلى ما وصفته بالتوتر المتزايد الذي من شأنه أن يجهض الآمال في تحسين العلاقات  السعودية الإيرانية بعدما جلس الطرفان وجها لوجه للمرة الأولى لمناقشة الأزمة في سوريا يوم الجمعة الماضي.

والتقت في فيينا يوم الجمعة الماضي قوى عالمية وإقليمية بينها إيران والسعودية لمناقشة حل سياسي للحرب السورية لكنها فشلت كما كان متوقعا في الوصول لتوافق بشأن مصير الرئيس السوري بشار الأسد.

وتدعم إيران الأسد في الحرب بينما تقف السعودية إلى جوار المعارضة التي تسعى للإطاحة به.

وكانت تلك هي أول مرة تجتمع فيها طهران والرياض على نفس الطاولة لمناقشة الحرب .

وساعد إطلاق روسيا حملة قصف جوي في سوريا دعما للأسد في إقناع القوى الغربية بضرورة حضور إيران للمفاوضات أيضا بوصفها أحد كبار الداعمين للأسد.

 

المزيد من منوعات

ألمانيا.. شرطي يعتدي على مسنة ويسقطها أرضا (فيديو)

ظل الشرطي يركل الدراجة إلى أن وقعت السيدة أرضا (مواقع التواصل)

ليس بموجب معاملة تفضيلية.. الملكة إليزابيث ستتلقى لقاح فايزر بالتزامن مع بداية طرحه في بريطانيا

اليزابيث الثانية ملكة انجلترا (رويترز)

لأول مرة.. توصية أمريكية بارتداء الكمامة حتى داخل المنازل

الرئيس المنتخب جو بايدن قال إنه ينوي أن يطلب من الأمريكيين وضع كِمامات لمدة 100 يوم (غيتي)

النواب الأمريكي يلغي تجريم القنب الهندي

نبتة القنب الهندي (رويترز)
الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

ترمب يعتبر نفسه الفائز في الانتخابات ويتعهد بمواصلة القتال (فيديو)

U.S. President Donald Trump hosts a campaign event with U.S. Republican Senators David Perdue and Kelly Loeffler at Valdosta Regional Airport in Valdosta, Georgia, U.S., December 5, 2020. REUTERS/Dustin Chambers

نائب مرشد الإخوان يتحدث للجزيرة مباشر عن احتمالات التغيير في المنطقة مع إدارة بايدن (فيديو)

إبراهيم منير نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين (الجزيرة)