إيران تهدد بالانسحاب من "محادثات السلام "الخاصة بسوريا

الأطراف المشاركة في محادثات فيينا – أرشيف

هددت إيران (الاثنين) بالانسحاب من محادثات السلام الخاصة بسوريا، في حال وجدتها غير "بناءة" ، وأشارت إلى ما وصفته بالتوتر المتزايد الذي من شأنه أن يجهض الآمال في تحسين العلاقات السعودية الإيرانية بعدما جلس الطرفان وجها لوجه للمرة الأولى لمناقشة الأزمة في سوريا يوم الجمعة الماضي.

والتقت في فيينا يوم الجمعة الماضي قوى عالمية وإقليمية بينها إيران والسعودية لمناقشة حل سياسي للحرب السورية لكنها فشلت كما كان متوقعا في الوصول لتوافق بشأن مصير الرئيس السوري بشار الأسد.

وتدعم إيران الأسد في الحرب بينما تقف السعودية إلى جوار المعارضة التي تسعى للإطاحة به.

وكانت تلك هي أول مرة تجتمع فيها طهران والرياض على نفس الطاولة لمناقشة الحرب .

وساعد إطلاق روسيا حملة قصف جوي في سوريا دعما للأسد في إقناع القوى الغربية بضرورة حضور إيران للمفاوضات أيضا بوصفها أحد كبار الداعمين للأسد.