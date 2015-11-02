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أعضاء باللوردات البريطاني يرفضون زيارة السيسي والحكومة تبرر

2/11/2015

وجه عدد من  أعضاء مجلس اللوردات البريطاني انتقادا  حادا لممثل الحكومة خلال استجواب بخصوص زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي المرتقبة لبريطانيا .

حيث وصف أحد أعضاء المجلس نظام السيسي بالقاتل الذي يقمع الآلاف ويحرم السجناء من الرعاية الصحية إضافة إلى تورطه في قضايا اختفاء قسري وهو ما تسبب في ظهور الفكر المتطرف وجعل مصر بيئة حاضنة لتنظيم الدولة .

وتساءلت إحدى العضوات عن مدى ضرورة زيارة السيسي لبريطانيا في الوقت الذي نالت فيه إحدى الطالبات المصريات في جامعة اكسفورد البريطانية حكما بالإعدام في إشارة إلى الطالبة سندس عاصم .

ونقل أحد الأعضاء تخوفه من أن يجري السيسي صفقات سلاح مع المملكة المتحدة تؤول في النهاية إلى استخدامها ضد المتظاهرين السلميين في الميادين المصرية.

فيما أكد ممثل الحكومة أن السيسي سيزور المملكة المتحدة هذا الأسبوع وستصدر تقارير عن الحكومة البريطانية تلخص نتيجة الزيارة وما يمكن أن يناقش خلالها من تلك القضايا التي طرحها أعضاء مجلس اللوردات .

وخلال الأسبوع الماضي اختتم السيسي جولة خارجية زار خلالها الإمارات والهند والبحرين .

وهناك انتقادات حادة من قبل المعارضين لتلك الزيارات الخارجية التي يصفونها بعديمة الجدوى فيما يذهب آخرون أبعد من ذلك فيؤكدون أن السيسي إنما يبحث من خلال تلك الزيارات عن شرعيته المفقودة نتيجة انقلابه العسكري على السلطة المنتخبة في الثالث من يوليو عام 2013 .

المصدر : الجزيرة مباشر
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