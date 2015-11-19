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33 مليون دولار تراجعا في إيرادات قناة السويس الشهر الماضي

19/11/2015
 

انخفضت إيرادات هيئة قناة السويس خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 449.2 مليون دولار مقابل 482.3 مليون دولار في الشهر ذاته من العام الماضي، متراجعة بنحو 33 مليون دولار.

وقالت وكالة أنباء رويترز اليوم الخميس، إن إيرادات قناة السويس في أكتوبر ارتفعت بنحو 400 ألف دولار عن شهر سبتمبر من العام الحالي والذي سجلت فيه 448.8 مليون دولار.

وبحسب الوكالة، فإن بيانات هيئة قناة السويس أظهرت أن عدد السفن المارة في أكتوبر تراجع قليلا إلى 1500 سفينة من 1515 سفينة في سبتمبر.

وافتتحت مصر في السادس من أغسطس الماضي مشروع توسعة وتعميق قناة السويس والذي تتوقع هيئة قناة السويس أن يسهم في زيادة إيراداتها إلى 13.2 مليار دولار سنويا بحلول عام 2023، وهو ما يزيد على مثلي الإيرادات البالغة 5.4 مليار دولار التي حققتها القناة في 2014.

وبلغت إيرادات قناة السويس خلال أول عشرة أشهر من هذا العام 4.338 مليار دولار.

وكانت الحكومة جمعت 64 مليار جنيه من المواطنين عبر طرح شهادات استثمار بفائدة 12%، مدتها 5 سنوات، لتمويل مشروع حفر وتعميق القناة بالإضافة إلى إنشاء 6 أنفاق أسفل قناة السويس، 3 عند بورسعيد و3 عند الإسماعيلية.

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