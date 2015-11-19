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"نيكي" يسجل أعلى مستوى في 3 أشهر

19/11/2015
نيكي يسجل أعلى مستوى في 3 أشهر

ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام التعاملات (الخميس) مع استمرار تحسن شهية المستثمرين للمخاطرة بفضل صعود الدولار أمام الين في الوقت الذي أبقى فيه بنك اليابان المركزي على وتيرته الحالية لشراء الأصول دون تغيير.

وصعد مؤشر "نيكي" القياسي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى 1.1% ليغلق عند 19859.81 نقطة ويسجل مستوى جديداً هو الأعلى في ثلاثة أشهر.

وأبقى بنك اليابان على الوتيرة الحالية للتحفيز النقدي بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس بما يشير إلى آمال بالتعافي الاقتصادي رغم المخاوف المتعلقة بالإنفاق الرأسمالي المحلي واستمرار القلق من التباطؤ الاقتصادي العالمي.

وزاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.9% مسجلا 1600.38 نقطة مع ارتفاع جميع مؤشراته الفرعية البالغ عددها 33 مؤشراً ماعدا اثنين، وارتفع مؤشر جيه.بي.إكس- نيكي 400 بنسبة 0.9% لينهي اليوم عند 14433.46 نقطة.

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