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فرنسا: مقتل أباعود المشتبه به في تدبير هجمات باريس

19/11/2015

قال المدعي العام الفرنسي، فرانسوا مولان، إن البلجيكي عبد الحميد أباعود الذي يشتبه أنه الرأس المدبر لهجمات باريس كان بين القتلى حين داهمت الشرطة شقة سكنية في ضاحية سان دوني في العاصمة الفرنسية.

 وأضاف مولان في بيان اليوم الخميس، أنه لم يتضح في المرحلة الحالية ما اذا كان أباعود قد فجر نفسه أم لا.

واتهم أباعود (28 عاما) الذي تفاخر بشن هجمات في أوروبا باسم تنظيم الدولة بتدبير الهجمات المنسقة التي وقعت في باريس يوم الجمعة الماضي وتسببت في مقتل 129 شخصا.

 وكانت الشرطة تعتقد في بداية الأمر أنه في سوريا لكن التحقيقات قادتها إلى منزل في سان دوني داهمه ضباط بالأسلحة الثقيلة فجر أمس الأربعاء ودوت الانفجارات والرصاص في المنطقة.

  وقال مولان في البيان "تم التعرف رسميا على عبد الحميد أباعود بعد مضاهاة بصمات الأصابع وتحدد أنه قتل خلال المداهمة، إنها الجثة التي عثرنا عليها في المبنى وبها العديد من الطلقات".

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