فرنسا: الحكومة تطلب تمديد البرلمان للطوارئ 3 أشهر

طالب رئيس الوزراء الفرنسي، مانويل فالس، البرلمان الفرنسي بالموافقة على تمديد حالة الطوارئ بالبلاد لمدة 3 أشهر إضافية، مضيفاً: "نحن في حالة حرب من نوع جديد يتحرك فيها العدو فيما بيننا وينشر الخراب أينما حل".

وأضاف، في كلمته أمام البرلمان الفرنسي (الخميس)، أن الشرطة الفرنسية تمكنت مـن إحباط عدد مـن الهجمات مؤخراً بعد الهجمات التي تعرضت لها باريس، لافتاً إلى أن ما سماه الـهـجـمـات الإرهابيـة ينفذهـا أشخاص تدربوا عليها جيداً برعاية تنظيم الدولة "الإرهابي".

وتابع فالس: "نشرنـا نحو 3 آلاف جندي إضافي في دوريات أمنيـة لتعزيـز الأمـن فـي شوارع فرنسا، كما قررنا اتخاذ إجراءات إضافية تضمـن تتبع حالة التنقل والسفر بيـن دول الاتحاد الأوروبي".

وحذر من أن هناك خطراً من إمكانية استخدام "الإرهابيين" للأسلحة الكيماوية وعلينا اتخاذ التدابير اللازمة، مؤكداً ضرورة إعـادة الـنـظـر فـي بـعـض مـواد الـدسـتـور الـفـرنـسـي، وما نقوم به الآن هو التشريع في إطار دستوري ضيّق يمليه علينا الحالة الأمنيـة الاستثنائية بالبلاد.

وأشار "فالس" إلى أن اعتماد قانونين مرتبطين بمكافحة الإرهاب مـن أجـل تـعـزيـز تحرك الأجهزة الأمنيـة والمراقبـة، مع توسيع إمكانية إٍسقاط الجنسية عن الفرنسيين الذين يثبت تهديدهم للأمن القومي، ولفت إلى أن كـل مـن شـارك فـي الـقتال خارج البلاد ممنوع من العودة إلى الأراضي الفرنسية مرة أخرى، موضحاً أن "الإرهابيين" ضربوا فرنسا "ليس بسبب وجودنا في العراق أو سوريا أو الساحل الأفريقي ولكـن لأننـا فرنسا".

وقال "فالس" إن بلاده تقاتل في الداخل والخارج من أجل القضاء على ما سماها ظاهرة الإرهاب ورعاتـه وعلـى رأسهـم تنظيـم الدولـة، مشدداً على ضرورة الحفاظ على وحدة فرنسا مع الاستناد إلى قوة القانون ممثلاً في استدعاء حالة الطوارئ. وأضاف أن بعض الحريات قد يتم تقويضها مؤقتاً فـي إطار حالة الطوارئ اللازمة من أجل الحفاظ على أمن المجتمع.

واعتبر رئيس الوزراء الفرنسي أن تنظيـم الدولـة يشوه الإسلام والتعاليـم الإسـلامـيـة، وقال "عـلينـا مكافحتـه ووضع حـد له، وعلى كافة المؤسسات والمسؤولين الدينيين التحرك لمكافحة التطرف في المجتمع". واختتم كلامه قائلاً: "علينا التركيز علـى مواقـع التواصـل الاجتماعي في إطار مكافحة التطرف ووقف انتشاره، كما سنعتمد إجراءات إعادة تأهيل "التائبين" ووضعهم تحت المراقبة لضمان رفضهم للفكر المتطرف".